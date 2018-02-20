taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.882
USD
3,7637
EURO
4,6617
ALTIN
162,27
PETR
65,3700

Kenya'da yabani hayvan saldırıları arttı

Ülkenin farklı eyaletlerinde timsah ve leopar saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

AA | 20.02.2018 - 06:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin farklı eyaletlerinde yaşanan vahşi hayvan saldırılarının özellikle kırsalda yaşayan köylüleri korkuttuğu belirtildi.

Buna göre, Kericho eyaletinde cumartesi günü Cheribo köyüne inen bir leoparın köylülere saldırması sonucu 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aynı köye iki gün önce inen ve 11 küçükbaş hayvanı telef eden bir leopar, yay ve okla nöbet tutan köylüler tarafından yakalanarak öldürülmüştü.

Kenya'da yabani hayvan saldırıları arttı

NEHİRDE BALIK TUTAN ADAM, TİMSAHA YEM OLDU

Ülkenin güneydoğusundaki Makueni eyaletinde ise bir köylü, Athi Nehri'nde balık tutarken timsah tarafından öldürüldü.

Kanthuni köyünün muhtar yardımcısı John Ndetei, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylülerin kayıp adamın eşyalarını nehrin kıyısında bulduklarını fakat kendisine veya cesedine rastlanmadığını söyledi.

Ndetei, nehrin kıyısında bir kaya üzerinde yatan timsahı öldürdüklerini ve karnını açtıklarında insan eliyle karşılaştıklarını anlattı.

Öte yandan Homa bay eyaletindeki Viktorya Gölü kıyısında, gölden su taşıyan Mary Akinyi adındaki 35 yaşındaki kadına da timsah saldırdı.

Çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken bölge sakinleri Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) yetkilerinin son zamanlarda art arda yaşanan saldırılara çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

KURAKLIK, HAYVANLARI ŞEHİRLERE ÇEKİYOR

Ülkede uzun zamandır yaşanan kuraklık vahşi hayvanların köylere ve şehirlere inmesine sebep olurken, yine kuraklıktan etkilenen köylerde insanların sığırlarını koruma altındaki doğal yaşam alanlarına sokarak otlatmalarının hayvan-insan çatışmasını tetiklediği ifade ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

26
Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

3
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

3
Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

7
Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

13
Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

12
Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM