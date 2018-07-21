Kenya’nın en güzel mahkumu idam cezası aldı

Kenya’da 2015 yılında meydana gelen olayda Ruth Kamande (24), erkek arkadaşı Farid Mohammed’i 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

EN GÜZEL MAHKUM

Üç yıldan beri tutuklu bulunan ve duruşmasının görülmesini bekleyen Kamande, geçtiğimiz Ağustos’ta hapishaneler arasında yapılan bir güzellik yarışmasında birinci oldu ve kraliçelik tacı giydi.

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada Kenya mahkemesi, güzellik kraliçesine “kurbanın cep telefonuna izinsiz eriştiği, kurbanına merhamet göstermediği ve kurbanını canavarca hislerle öldürdüğü” gerekçesiyle cezai indirim uygulamayarak idam cezasına hükmetti.

ÜLKEDE 1987'DEN BERİ KİMSE İDAM EDİLMEDİ

Verilen idam kararı, Kenya’daki insan hakları örgütlerine göre “insanlık dışı ve aşırı” olarak nitelendirilse de mahkemeyi yöneten hakim Jessie Lesiit, verilecek daha hafif bir cezayı, “suçluyu bir kahramana dönüştürebileceği” gerekçesiyle reddederek idam cezasına karar verdi. Öldürülen Farid Mohammed’in ailesi ise cezayı adil olarak nitelendirdi.

Kenya’da idam cezası her ne kadar yasal olsa da kararlar uygulamaya geçmiyor. Ülkede 1987 yılından beri idam cezası alan hiçbir suçlu infaz edilmedi.