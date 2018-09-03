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Kepçe evin bahçesine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da, operatörünün kontrolünden çıkan kepçe, girdiği evin bahçesindeki 1 kişinin ölmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

DHA | 03.09.2018 - 07:34..
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Dilek Mahallesi'nde akşam saatlerinde, bir sokaktan kent merkezine doğru seyir halinde olan kepçe, operatörü E.Ö.'nün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu evin bahçesine girdi.

Kepçe evin bahçesine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bahçe etrafındaki barakaları yıkarak içeri giren kepçe, evin önünde bulunan Adile Yiğit (70), gelini Necla Yiğit (32) ile torunu Muhammet Yiğit'e (5) çarptı. Kazada, kepçenin altına kalan Adile Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ve torunu Muhammet Yiğit ise ağır yaralandı.

İş makinası içerisinde bulunan sürücü E.Ö. de hafif yaralandı.

Kepçe evin bahçesine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Adile Yiğit'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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