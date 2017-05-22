Kerem Bürsin Serenay'ı Fi dizisinin setinden kaçırdı

Beraber rol aldıkları bir reklam film sırasında yakınlaşarak aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ilişkilerinde 2 yılı geride bıraktılar. Yakışıklı oyuncu Bürsin, aşklarının ikinci yılında Serenay Sarıkaya müthiş bir sürpriz hazırladı. Sevgilisini, yönetmenden izin alarak Fi dizisinin setinden kaçıran yakışıklı oyuncu nereye gittiklerini ise uçağa binene kadar söylemedi.

ROMANTİK BİR GECE GEÇİRDİLER

İstanbul Arnavutköy'deki sete gidip sevgilisini kaçıran Kerem Bürsin, ardından birlikte İstabul Atatürk Havalimanı'na gittiler. Bursin; havaalanında Serenay'a, Hırvatistan-Dubrovnik'e uçacaklarını ve romantik bir gece geçireceklerini söyledi. Genç aşıklar ertesi gün ise İstanbul'a geri döndüler.