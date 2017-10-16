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Kerküklülerin Irak Ordusu sevinci

Irak ordusunun Kerkük'e girişi bölge halkı tarafından büyük bir sevinç ile kaşrılandı. Askeri konvoya binlerce Iraklı eşlik etti.

16.10.2017 - 12:45
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Kerküklülerin Irak Ordusu sevinci

Irak birlikleri tarafından başlatılan Kerkük operasyonu devam ediyor. Bölgeye Tuzhurmatu'dan gelen takviye birlikler Kerkük'e giriş yaparken binlerce kişi yol kenarlarında Irak askeri birliklerine ait konvoyu sevinç gösterileri ile karşıladı.

Kerküklülerin Irak Ordusu sevinci

ARAÇLARI KARŞILADILAR

Yaşlı - genç, kadın - erkek ayırt edilmeksizin binlerce kişi Kerkük'ün girişinde toplanırken, Irak ordusuna yoğun ilgi ile karşıladı. Konvoy halinde yavaş yavaş ilerlerken araçlara koşan Kerküklü küçük çocuklar Irak askerlerine büyük sevgi gösterdi.

Irak ordusunun kente gelişiyle kaçan peşmergelerin bölgeyi terketmesini kutlayan Kerküklüler Irak askerlerine kent merkezine gidene kadar eşlik ettiler.

Kerküklülerin Irak Ordusu sevinci

PEŞMERGE KAÇIŞLARI SÜRÜYOR

Kerkük'te Irak ordusunun bölgeye girtişi ile kaçmaya başlayan Pelmerge yönnü Süleymaniye kentine çevirdi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu ve ona destek veren federal polis güçleri, boşaltılan mevzilere yerleşip, zırhlı araçlarla ana caddelerde denetimi sağladı. Bazı Kerküklü aileler, oluşan kaos ortamından dolayı Erbil ve Süleymaniye'ye doğru araçlarıyla hareket etti.

Kerküklülerin Irak Ordusu sevinci

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