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Kerkük'te askeri üste yangın çıktı

Irak'ın, Kerkük'teki K1 askeri üssünde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangının mühimmat deposunda olduğu belirtildi.

AA | 16.02.2018 - 05:37..
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Kerkük'teki askeri üste çıkan yangına itfaiyenin müdahale etmesinin ardından, çok sayıda mühimmat ve patlayıcının infilak ettiği bildirildi.

PATALYICILAR İNFİLAK ETTİRİLDİ

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, K1 askeri üssündeki mühimmat deposunda elektrik kontağından yangın çıktığını söyledi.

Kamil, olayda mühimmat deposundaki patlayıcıların tamamına yakınının infilak ettiğini dile getirdi.

Kerkük'te askeri üste yangın çıktı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaşan Kamil, alevlerin üsteki diğer depo ve birimlere sıçramaması için sivil savunma ekiplerinin acilen müdahale ettiğini aktardı.

Kamil, patlayıcıların infilak etmesini engellemek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiğini belirtti.

Afrasyav Kamil, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çabalarının ardından yangının kontrol altına alındığını sözlerine ekledi.

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