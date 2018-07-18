Kerkük'te bombalı saldırı: Alay Komutanı öldü

Silahlı bir çete tarafından kaçırılan Brezilyalı Taison'ın annesi Rosangela Freda kurtarıldı.

Fenerbahçe'de tarihi hamleler devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, futbolcular, kulüpler gibi tüm davalarını KAP'a bildirdi.

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İnsan embriyosu genetik olarak değiştirilebilecek

İngiltere'de bağımsız bir tıbbi gözlemci kurumu, bir insan embriyosunu genetik olarak değiştirme konusunda etik olarak bir sakınca bulunmadığına karar verdi.