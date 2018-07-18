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Kerkük'te bombalı saldırı: Alay Komutanı öldü

Irak'ın Kerkük kentinde emniyet güçlerinin hedef alındığı bombalı saldırıda bir alay komutanının hayatını kaybettiği belirtildi.

AA | 18.07.2018 - 05:52..
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Kerkük'e 45 kilometre uzaklıktaki Dakuk ilçesinde, İttihadiye Polis Teşkilatına bağlı emniyet güçlerine yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırıda, ismi açıklanmayan 16. Tugay 1. Alay Komutanı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

BÖLGE TARAMASI YAPARKEN SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Kerkük Emniyet Müdürlüğünde görevli Albay Hamid el-Ubeydi, saldırının emniyet güçlerinin bölgede tarama yaptığı sırada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

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