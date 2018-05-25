Kerkük'te çatışma; 8 DEAŞ'lı öldü 4 polis yaralandı

İzmir'de kontrolden çıkan bir otomobil iki bisiklet sürücüsüne çarptı. Hurdaya dönen araçtaki şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Fransa'nın Dış İstihbarat biriminde çalışan 4 kişi için Çin adına görev aldığı iddiasıyla haklarında 30 yıla kadar hapis istendi.

Vahşi doğada avlanan bir tilki, karınını doyurmak için yer ararken bir kartalın avını alıp kaçmasını engel olamadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki aracın altına takip cihazı takarak ortalıktan kayboldu.

1 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

2 Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı Batman'da yaşayan 3 genç kız, "arkamızdan konuşuyor" dedikleri kişinin çalıştığı yeri bastı.

3 Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı Vahşi doğada avlanan bir tilki, karınını doyurmak için yer ararken bir kartalın avını alıp kaçmasını engel olamadı.

4 Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı. Avrupalılara seslenen Akar, terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan ortak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

5 Amerikan halkı: Orta Doğu'da güç kaybettik Amerikan halkı, yapılan anketlerde ülkelerinin Orta Doğu'daki gücünü kaybettiğini düşünüyor.

6 8 ayrı sabıkası olan suçlu ormanda yakalandı 8 kişiyi yaralamaktan aranan zanlı R.Ç., jandarma ekipleri tarafından Sakarya'daki bir ormanda yakalandı.