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Kerkük'te DEAŞ operasyonu

Kerkük'ün güneyinde uluslararası güçler tarafından düzenlenen hava saldırısında 6 DEAŞ militanı öldürüldü.

30.03.2017 - 23:37
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Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge gücü komutanlarından Yüzbaşı Kamaran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından Kerkük'ün güneyindeki Allav Burhan köyüne düzenlenen hava saldırısı sonucu 6 DEAŞ militanı öldürüldü, çok sayıda militan da yaralandı.'' dedi.

Hava saldırısında sivillerin etkilenmediğini belirten Mahmud, saldırıda yaralanan ve sayıları net olarak bilinmeyen DEAŞ militanlarının köye yakın bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı Zap, Abbasi, Rıyad ve Reşat kasabaları iki buçuk yıldan beri DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

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