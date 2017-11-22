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Kerkük'te toplu mezar bulundu

Irak'ın Kerkük kentinde ihbar üzerine yapılan kazı sonrası faili meçhul cinayet kurbanlarına ait olduğu iddia edilen toplu mezar bulundu.

22.11.2017 - 15:58
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Kerkük'ün 15 kilometre kuzeydoğusundaki Leylan kasabası yakınında toplu mezarın bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kerkük Valisi Rakan Sait, ''Kerkük'ün kuzeydoğusunda kimlikleri henüz tespit edilemeyen ve toplu halde defnedilen onlarca ceset ortaya çıktı.'' ifadesini kullandı.

Kerkük'te toplu mezar bulundu

Bölge halkının yoğun şikayet ve ihbarlarının güvenlik güçlerince değerlendirilmesi üzerine toplu mezarın ortaya çıktığını belirten Sait, "Cesetlerin 2003'ten bu yana kentteki faili meçhul cinayetlerin kurbanları oldukları tahmin ediliyor." dedi.

Kerkük'te toplu mezar bulundu

Toplu mezar ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için bir komisyon oluşturulduğuna dikkati çeken Kerkük Valisi, "Sağlık Müdürlüğü, Valilik Güvenlik Komisyonu ve Belediye tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelemeler başlatılacak." diye konuştu.

Kerkük'te toplu mezar bulundu

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