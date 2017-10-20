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Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kerkük'te, Irak Ordusu ve Haşdi Şabi'nin şehirdeki tüm kontrol noktalarının tamamının ele geçirilmesi için operasyonları sürüyor.

20.10.2017 - 13:27
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Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, KDP güvenlik merkezi binasına SWAT komando birlikleri girdi ve binada kontrolü sağladı. Kerkük Valisi Rakan Seyid'in talimatları ile başlatılan operasyon sonucu binanın tüm güvenliğinin sağlanmasının ardından binanın içerisindeki eşyalara da el konularak tahliye edildi.

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde
Kerkük'teki KDP binası

BİNANIN ETRAFI SARILDI

Irak Ordusunun özel komando birlikleri SWAT timleri ağır makinalı silah ve araçlar ile binanın etrafını sararak olası bir çatışmaya karşı tedbirler aldı. Ardından da binaya girilerek binanın kontrolü sağlandı.

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde
SWAt timleri

KDP'NİN TUTTUKLARI KİŞİLERİ SORGULADIKLARI BİNA

Bu binanın KDP'nin tuttukları kişilerin sorgularını gerçekleştirilmek için kullanıldığı öğrenildi.

KDP'nin yanısıra Kerkük'te, Irak hükümeti ile işbirliğine gidilen Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ise şehirin her yerinde resimlerinin bulunması dikkat çekiyor.

PEŞMERGELER SAKLANIYOR

Kerkük'te sayıları 700 civarında peşmergenin bir bölümünün şehir içerisinde saklandığı ve bunlara karşı da Irak ordusunun tetikte olduğu öğrenildi.

Bu konuda Kerkük İl Meclis üyesi olan Türkmen Lider Ali Mehdi Sadık 700'ün üzerinde PKK'lının Kerkük'te olduğunu DHA muhabirine açıklarken, Türkmenlerin Haşdi Şabi Birlikleri içerisinde bulunan silahlı güçlerinin peşmergeye karşı tedbir aldıklarını duyurdu.

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

Kerkük'teki KDP binaları SWAT komandoların kontrolünde

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