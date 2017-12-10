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Kerkük'ün güneyinde DEAŞ operasyonu

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde gizlenen DEAŞ'lılara yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

AA | 10.12.2017 - 01:50..
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Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Umran, "Kurtarılan bölgelerde gizlenen DEAŞ gruplarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı." dedi.

Bölgede gizlenen az sayıdaki militanın, bölge halkı için yeniden tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Umran, ''Özellikle Riyad nahiyesi, militanlardan temizlenene kadar operasyonlar devam edecektir.'' diye konuştu.

DEAŞ MİLİTANLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve dolaylarındaki tüm kasaba ve köylerde kalan DEAŞ militanlarına yönelik başlatılan Irak Hava Kuvvetleri destekli operasyona Irak ordusu, terörle mücadele güçleri ve bölgedeki koruyucuların da katıldığını belirten Umran, ''Irak ordusu 20. Tümen Komutanlığı öncülüğünde başlatılan operasyonun ilk gününde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Gizlendikleri kamışlık bölgelere yapılan baskınlarda 20 militan gözaltına alındı.'' diye konuştu.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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