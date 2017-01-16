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Kerry'den Netanyahu'ya 'İsrail kararı' güvencesi

Kerry'nin, Netanyahu'ya, Paris'te başlayan Ortadoğu Barış Konferansı'nda İsrail karşıtı karar alınmayacağı yönünde güven verdiği bildirildi.

16.01.2017 - 01:56
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Kerry'den Netanyahu'ya 'İsrail kararı' güvencesi

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Netanyahu ile telefonda görüşen Kerry, Paris'te başlayan Ortadoğu Barış Konferansı'nda 'İsrail karşıtı bir karar' alınmayacağı yönünde güven verdi.

BM İSRAİL'E KARŞI KULLANILMASIN ÇABASI

Netanyahu'yu, ABD yönetiminin bu konferansta "İsrail aleyhindeki herhangi bir kararın engellenmesi için alınan tedbirlere" ilişkin bilgilendiren Kerry'nin, "Konferansın sonuç bildirisinde kullanılan dilin hafifletilmesi ve alınan kararların BM'de İsrail'e karşı kullanılmaması" için de çalışıldığını kaydettiği belirtildi.

KONFERANS DÜN PARİS'TE BAŞLADI

Filistin ve İsrail arasında ilişkileri yeni bir düzeye taşımak ve çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı dün Paris’te başladı.

70'E YAKIN ÜLKE TEMSİLCİSİ ORADA

İsrail-Filistin sorunu çerçevesinde 9 yıldır bu düzeyde düzenlenen ilk konferans olma özelliğine sahip Ortadoğu Barış Konferansı'na 70’e yakın ülkeden temsilci yer alırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas katılmıyor.

Konferansa ABD adına katılacak Dışişleri Bakanı John Kerry’nin aynı zamanda konu ile ilgili son zirvesi olacak. Öte yandan, 2010’dan beri bir araya gelmeyen Abbas ve Netanyahu’nun gelecek haftalarda Paris’te görüşmesi bekleniyor.

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