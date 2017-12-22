Kar yağışı İstanbul'a ilerliyor

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Tekirdağ

İSTANBUL'A GELİYOR

Kar yağışı Balkanlar'dan girdi. Tekirdağ ve Edirne'de etkili olan kar yağışının Pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

SÜRÜCÜLER ZORLUK YAŞADI

Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti.





EKİPLER ÖNLEM ALDI

Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

Keşan'da kar yağışı etkili oluyor VİDEO









