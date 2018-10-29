Khabib Nurmagomedov havalimanı açılışında

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açılıyor.

İstanbul'un yeni dünyanın en büyük havalimanının açılışı için, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına gelmeye başladı.

Başkan Erdoğan, Khabib Nurmagomedov'la görüştü VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Açılış törenine katılmak için havalimanına gelen Dağıstanlı sporcu Nurmagomedov, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Habib Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Nurmagomedov, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak yeni havalimanı açılışına katılıyor. Sporcu, İstanbul Boğazı’nda çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.