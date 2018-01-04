KHK ile kapatılan 7 sendikaya FETÖ operasyonu

Ülkede inşaat harcamaları Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

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Kediyi boğarak öldürdü

Hayvanlara karşı olan şiddete her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ümraniye’de bir caninin, kediyi elleriyle boğarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı.