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KHK ile kapatılan 7 sendikaya FETÖ operasyonu

KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 15'i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 04.01.2018 - 10:53..
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KHK ile kapatılan 7 sendikaya FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 15'i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

12 İLDE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenledi.

33 GÖZALTI

Şüphelilerden 33'ünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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