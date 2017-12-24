taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayarak başlıyor.

AA | 24.12.2017 - 08:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

EMEKLİ OLACAKLAR GEÇİŞ YAPAMAYACAK

KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

İlginizi Çekebilir
4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi
Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.
FETÖ'cülere tek tip kıyafet dönemi
Tek tip kıyafet düzenlemesi resmen başladı.
2 yeni KHK yayınlandı
Yayınlanan kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ ile mücadelede alınan son tedbirler, taşeron işçilerin statüsü belirlenirken, kapatılan ve açılan kurumlar duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır komutanlığına ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2 yeni KHK yayınlandı

2 yeni KHK yayınlandı

23
Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

59
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

117
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

36
Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

24
Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

19
Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM