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Kıbrıs, 24 Haziran için sandık başında

Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçimleri için KKTC’de oy verme işlemleri bugün başladı.

İHA | 16.06.2018 - 12:23..
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KKTC’de oy verme işlemlerine halk yoğun ilgi gösterdi. İlk gün seçmenlerin uzun kuyrukların oluşturduğu oy verme işlemleri 3 gün boyunca devam edecek.

KKTC’de ikamet eden ve yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bugün dahil 3 gün boyunca 09:00-21:00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

106 BİN 530 SEÇMEN

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği seçim binası sorumlusu Ertuğrul Demirci yaptığı açıklamada, "Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmelerimiz için KKTC'de oy kullanma işlemleri bugün itibariyle başlamıştır. KKTC yurt dışı seçmen oy kütüğüne kayıtlı 106 bin 530 seçmenimiz bulunmaktadır. Oy kullanacak seçmenlerimizi belirlenen tarihlerde 20 Temmuz Fen Lisesi’ne bekliyoruz.” dedi.

Sandığa gelecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Demirci, oy kullanacak olanların gelirken yanlarında soğuk damgalı mühürlü olan nüfus cüzdanı veya pasaport getirmelerini belirtti. Ayrıca gelmeden önce internet üzerinden yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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