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Kıbrıs AB vatandaşlarıyla servet kazandı

Kıbrıs Rum Kesimi tarafından dağıtılan AB vatandaşlığı ile ülke 4 milyar euronun sahibi oldu.

20.03.2017 - 09:48
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Rum Kathimerini gazetesi ekonomi ekinde yer alan bir habere göre, “yatırım karşılığında” verilen AB yani ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığına talep büyük oldu. Rum tarafında 2012 yılında baş gösteren ekonomik kriz nedeniyle binlerce kişi işsiz kalmıştı.

Rum yönetimi, Euro Bölgesi ve IMF ile 10 milyar euro’luk kurtarma paketinde anlaşmıştı. Rum yönetimi, bankalarda yüksek mevduatları bulunan Rumlardan da yaklaşık 7 milyar euro’luk kesinti yapmıştı.

YATIRIM ŞARTI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yatırımcıların Ada’yı terk etmeye başlaması üzerine Rumlar da vatandaşlık kartını ortaya atmıştı. Rum İçişleri Bakanlığı da, daha önce yüksek kurallar içeren vatandaşlık verme konusunda düzenlemeler yapmıştı. 15 milyon euro’luk yatırım yapma şartı 3 milyon euro’ya düşmüştü.

Rum Kathimerini gazetesi de dün yayınladığı haberinde, dağıtılan vatandaşlıklarla, Rum ekonomisinin nefes aldığını yazdı. Haberde, “büyük yatırım yapan müteahhitlerin, vatandaşlık alma hakkı elde ettiği” belirtildi.

4 MİLYAR EURO KAZANDI

Özellikle Rus ve Çin’li işadamlarına yatırım karşılığında ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı veren Rumların 4 yıl içerisinde dağıttığı vatandaşlıklardan 4 milyar euro kazandığı belirtildi.

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