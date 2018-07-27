Kıbrıs gazisine komşusundan öldüresiye dayak

Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası’nda oturan Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel (79), kendisine ait araziyi kullandığı gerekçesiyle komşusu K.H.’yi (50) mahkemeye verdi.

K.H., şikayet edildiğini duyduktan sonra Sami Demirel’in evinin kapısının önüne geldi.

ŞİKAYET ETTİ DİYE HASTANELİK OLDU

Sami Demirel ve K.H. arasında tartışma çıktı. K.H., tartışmanın büyümesiyle Demirel'i darbetti. Eşi Hacer Demirel (71) ve diğer komşuların müdahalesiyle K.H.’den kurtarılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen gazi, Bolu merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

79 yaşındaki Kıbrıs gazisi darp edildi VİDEO





"ALLAH NE VERDİYSE VURDU"

Sami Demirel, darbedildikten sonra tehdit de edildiğini ifade ederek, “Yaylada kapımın önünde çalışırken, bu şahıs gelip bahçeye girdi. Daha önceden bir ev yeri davamız vardı. Ben onu mahkemeye verdim. Beni, ‘Niye mahkemeye verdin? dedi. Allah ne verdiyse vurdu. Bir sürü sopa yedik. Hanımı geldi. Bir baktım onun da elinde sopa var. Artık hanımı da vurdu mu vurmadı mı bilmiyorum. Benim hanımım geldi de ayırdı. Ben zaten kendimi kaybetmiştim. Şikayetçi olduk. Jandarma gelip ifade aldı. Kolum kırık, kafamda yara var. Sırtımda yara var. Boynumda zedelenme var. Ben, 'Gerekli şeyi mahkemeye verdim. Devlet bunu mahkemede halleder. Kim haklı kim haksız çıkar.' dedim. O da devlete ve bana küfürler etti. Bildiğiniz gibi değil. 'Seni burada yaşatmayacağım' dedi.” diye konuştu.

"'KİMSEDEN KORKMUYORUM' DEDİ"

Eşinin darp edilirken görünce büyük panik yaşadığını anlatan Hacer Demirel ise, “Beyim aşağıda kapının önünde bir şeyler yapıyordu. Ben de hacca gidecek diye kuran okuyordum. Bir sesler duydum. Aşağıya inip baktığımda bizim bey yerde, adam da çıkmış tepesine vur bakalım vur. Nasıl ineceğimi bilemedim. Beni tuttu ondan sonra çekti. Gene vurmaya devam etti. Ben de 'Sen utanmıyor musun baban yaşındaki adamı dövmeye?' dedim. Küfürler edip, 'Ben kimseden korkmuyorum. Bildiğin yere şikayet et.' dedi. Sonra oradan diğer komşular gelip onu alıp gidince biz kurtulduk. Benim beyim gazi olduğu için Gaziler Derneği Başkanı’na telefon ettik. Jandarma ve ambulansı aradık. Ambulans bizi hastaneye getirdi.” dedi.

K.H. ise jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.