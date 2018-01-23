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Kıbrıs’ın ‘Kapalı Maraş’ı

1974 yılında dünyanın en lüks tatil beldelerinden biri olan Maraş, Rumların çıkardığı problemler nedeniyle hayalet şehre döndü.

Özel Haber | 23.01.2018 - 12:24..
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Kıbrıs’ın Mağusa ilçesinde bulunan -diğer adıyla- Varosha, 70’li yılların tüm dünyada en çok uğranan modern turizm merkezlerinden biriydi.

YAŞAYAN ŞEHİRDEN BİR HAYALETE…

1974'te İkinci Kıbrıs Harekatı'nda TSK tarafından ele geçirilmesinin ardından yapılan anlaşmalar ile kapatılan bölgede yaşayan Rumlar, sahip oldukları her şeyi olduğu yerde bırakarak bölgeyi terketti.

Kıbrıs’ın ‘Kapalı Maraş’ı

BM BİNASI VE TSK ORDUEVİ

Bölgeye; TSK personelleri dışında girilmesi kesinlikle yasak.

Beldede kullanımda olan sadece BM’ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi var.

Kıbrıs’ın ‘Kapalı Maraş’ı

HER ŞEY OLDUĞU YERDE KALDI

Harabe haline gelmiş şehri terkeden halktan geriye, garajlarda paslanmış arabalar, mutfakta bırakılan yemekler, kullanıma yüz tutmuş elektronik eşyalar ve gardıropta askılı duran kıyafetler kaldı.

Kıbrıs’ın ‘Kapalı Maraş’ı

EĞLENCENİN MERKEZİYDİ

Maraş’ta zaman 1974’te durdu ve koruma altına alınarak kapısına bir kilit vuruldu.

Eğlencenin, kumarın, lüksün ve modernliğin merkezlerinden biri olan Kıbrıs, her yıl aralarında ünlü isimlerin de olduğu milyonlarca turisti ağırlıyor.

Kıbrıs’ın ‘Kapalı Maraş’ı

İçerisinde 3000 iş yeri, 99 eğlence mekanı, 21 banka, 45 otel, 8 okul, 9 kilise ve birçok ev barındıran hayalet şehri görmek isteyen ziyaretçiler, bu bölgeye oldukça ilgi gösterse de, Maraş İkon Kilisesi’nden öteye gidiş yasak.

44 YILDIR KİLİTLİ BEKLİYOR

Harekat sonrası yapılan referandum ile Türklere kalan bölge kilitlenerek, askeri koruma altına alındı.

FOTOĞRAF BİLE YASAK

İzinli resmi fotoğraflar dışında kesinlikle fotoğraf çekilemiyor.

Kıbrıs’ın ‘Kapalı Maraş’ı

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

70’li yılların en son teknolojisine sahip lüks şehrin yaşatılması için defalarca müzakere tartışmaları yapılsa da, böyle bir şey hala söz konusu değil.

Kıbrıs’ın ‘Kapalı Maraş’ı

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