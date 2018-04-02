Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan hakları nedeniyle 110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti, yani Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı aldı. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alanların sayısının 83 bin 950 olduğu belirlendi. Rum Nüfus Dairesinde kayıtlı Kıbrıslı Türk sayısının ise 175 bin kişi olduğu kaydedildi.

"AB VATANDAŞLIĞI KIBRISLI TÜRK GENÇLERİNİ CEZBEDİYOR"

DHA'nın Rum basınından aktardığı habere göre, ​Kıbrıs Rum tarafının AB üyeliğinden sonra vatandaşlık başvurularının arttığı belirterek, "Avrupa pasaportuna ve AB vatandaşlık sıfatına sahip olmanın, özellikle genç yaştaki birçok Kıbrıslı Türk için cezbedici hale geldiği" savunuldu.

Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarının yaptığı karma evliliklerden doğan çocukların 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı alması tehlikesinin yıldan yıla arttığı belirtildi.

Kıbrıslı Türklere her yıl ortalama 50 milyon TL'ye yakın da tıbbi tedavi yardımı yapılığı ifade edildi.