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Kıbrıs'ta 55 bin gaziye madalya verildi

KKTC'de Barış Harekatı sırasında gazi olan 55 bin kişiye 43 yıl sonra madalya verilmeye başlandı.

09.11.2017 - 19:14
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Kıbrıs'ta 55 bin gaziye madalya verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapmış gazilere layık görülen Milli Mücadele Madalyalarının verilmesi dolayısıyla Başbakanlık'ta tören düzenlendi.

MİLLİ MÜCADELE MADALYASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Barış Harekatı sırasında ortaya koydukları mücadelenin anısına 43 yıl aradan sonra yaklaşık 55 bin gaziye, "Milli Mücadele Madalyası" verilmeye başlandı.

Kıbrıs'ta 55 bin gaziye madalya verildi

55 BİN MADALYA VERİLECEK

Başbakanlıktaki törende milli mücadelede görev almış dernek başkanı ve bir temsilcisine takdim edilen madalyalar, daha sonra dernek, kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak. 55 bin basılan "Milli Mücadele Madalyaları", yurt dışında yaşayan hak sahiplerine temsilcilikler aracılığıyla ulaştırılacak.

Kıbrıs'ta 55 bin gaziye madalya verildi

43 YIL GECİKEN TÖREN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, törende yaptığı konuşmada, milli mücadeleye katkı koyanlara, 43 yıl geciken bir törenle madalya vermekten mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Yasal düzenlemesi 2000'de hazırlanan madalyaların milli mücadele tarihinin tüm kahramanlarına ulaştılmasını hedeflediklerini kaydeden Özgürgün, madalyaların bugünlere gelinmesine katkısı olan mücahitlerin ve TSK mensuplarının anısına verildiğini kaydetti.

Kıbrıs'ta 55 bin gaziye madalya verildi

MANEVİ DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Başbakan Özgürgün, bunun için 55 bin madalya hazırladıklarını belirterek, bu konuda çok hassasiyetle çalıştıklarını, maddi değeri çok olmasa da manevi değeri oldukça büyük ve güzel bir eser ortaya çıktığını söyledi.

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