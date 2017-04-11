Kıbrıs'ta müzakereler yeniden başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, iki kesimi birbirinden ayıran yeşil hatta BM gözetiminde bir araya geldi.

2 YILLIK SÜRECİN FİNALİ

Bugün başlayan yoğunlaştırılmış süreç 2 yıldır devam eden müzakerelerin final aşaması olarak niteleniyor.

Liderlerin Haziran ayı sonuna kadar bir sonuca ulaşması ve siyasi eşitlik temelinde, adayı yeniden birleştirecek federal çözümün çerçevesinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı ve müzakerelerin arabulucusu Espen Barth Eide’nin de katılımıyla bir araya gelen liderler, bugünkü ilk görüşmede yeni dönemdeki metodolojiyi ve takvimi ele alacak.

Liderler bu dönemde BM’den sürece, köprü öneriler veya sorunların aşılmasına yönelik fikir paketleri sunarak daha aktif katılım bekliyor.

MEKİK DİPLOMASİSİ

BM’den ayrıca gerek taraflar, gerekse garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında ciddi bir mekik diplomasisi bekleniyor. BM’nin sürece aktif katılımı hakemlik veya resmi öneri şeklinde olmayacak.