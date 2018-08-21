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Kiev'de füze taşıyan askeri araç binaya çarptı 

Kiev’de 24 Ağustos Bağımsızlık Günü askeri geçit töreni provaları sırasında füze taşıyan araç paniğe neden oldu.

DHA | 21.08.2018 - 16:02..
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Kiev’deki Podol semtinde Yroslavskaya Caddesi’nde askeri geçit töreni provası yapıldığı sırada, Buk hava savunma füzesi taşıyan askeri araç kontrolü kaybederek bir iş merkezinin giriş kapısına çarptı. Binanın hafif hasar gördüğü kazada yaralanan kimse olmadı.

'BAĞIMSIZLIK GÜNÜ' PROVASI

Sovyetler Birliği’nden ayrılmasını “Bağımsızlık Günü” adı altında resmi bayram olarak kutlayan Ukrayna, 24 Ağustos’ta gövde gösterisine hazırlanıyor. Başkent Kiev tankların, çeşitli askeri araçların, jetlerin ve füze sistemlerinin boy gösterdiği askeri geçit töreni provasına sahne oldu.

Kiev'de füze taşıyan askeri araç binaya çarptı 

GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kent sakinlerinin ve turistlerin ilgi gösterdiği prova nedeniyle kent merkezinde bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Kiev’de 24 Ağustos Bağımsızlık Günü’nde her sene olduğu gibi askeri geçit töreni düzenlenecek. Başkentin ana caddesi Kreşatik’te dört bin 500 asker boy gösterecek.

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