Kıl dönmeleri hayatın çilesi

Vücudun herhangi bir bölgesine ait olan kılların (saç kılları, sırt kılları) döküldükten sonra bu kılların tutunabileceği, vücudun girintili olan başka bir bölümünden deriyi delerek içeri girmeleri sonucunda oluşan kıl dönmeleri ile ilgili uzmanlardan uyarılar geldi.

EN ÇOK KUYRUK SOKUMUNDA GÖRÜLÜYOR

Kıl dönmesinin en çok kuyruk sokumunda görüldüğünü belirten uzmanlar, aynı zamanda göbek bölgesinde de benzer bir sorunun oluşabileceğini belirtiyor. Yüz, bacaklar ve koltuk altı bölgesinde görülenin "Pilonidal Sinüs" değil kıl batması problemi olduğunu aktaran uzmanlar, tüm kıl dönmelerinde belirtilerin önemli olduğunu tedavide ise benzerlik göstermekle birlikte yerleşim yerine göre farklılıklar içerebileceğini vurguluyor.

GENETİK FAKTÖRLER ÖNEMLİ

Kıl dönmesinin, doğuştan değil sonradan olma bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, vücudun herhangi bir yerine ait olan kılın deriyi delerek içeriye girmesi sonucunda burada bir enfekte tünel oluşturduğunu ve bunun ilerleyerek o bölgede enfekte kıl kesesine dönüştüğünü ifade ediyor. Terlemenin fazla olması, hijenin az olması, kilolu olma veya kaykılarak oturma gibi faktörler kılın deriye girişini kolaylaştırarak kıl dönmesi oluşumunu artırdığını aktaran konunun uzmanları, "Genetik faktörlerde önemlidir. Anne veya babasında kıl dönmesi olan bireylerde daha fazla oranda görülmektedir. Çok fazla kıllı olan ve kıl yapısı sert olan bireylerde daha çok görülmektedir” diyor.

ENFEKSİYON YAPABİLİYOR

Öte yandan deriden içeriye giren enfekte kılların deri altındaki boyutunun hastadan hastaya değişen bir kıl kisti oluşturduğu, bu kıl kistlerindeki enfeksiyonların bazen ilerdiği, bir veya birkaç delikten dışarıya aktığı ve pis kokulu bir akıntı oluşturduğu öğrenildi.