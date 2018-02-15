taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.015
USD
3,7738
EURO
4,7147
ALTIN
164,16
PETR
63,6500

Kıl dönmeleri hayatın çilesi

Özellikle kuyruk sokumunda görülen kıl dönmeleri ile ilgili uzmanlar dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Genetik faktörlerin de etkili olduğu kıl dönmesine, bazen cerrahi müdahale şart oluyor.

İHA | 15.02.2018 - 17:58..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Vücudun herhangi bir bölgesine ait olan kılların (saç kılları, sırt kılları) döküldükten sonra bu kılların tutunabileceği, vücudun girintili olan başka bir bölümünden deriyi delerek içeri girmeleri sonucunda oluşan kıl dönmeleri ile ilgili uzmanlardan uyarılar geldi.

EN ÇOK KUYRUK SOKUMUNDA GÖRÜLÜYOR

Kıl dönmesinin en çok kuyruk sokumunda görüldüğünü belirten uzmanlar, aynı zamanda göbek bölgesinde de benzer bir sorunun oluşabileceğini belirtiyor. Yüz, bacaklar ve koltuk altı bölgesinde görülenin "Pilonidal Sinüs" değil kıl batması problemi olduğunu aktaran uzmanlar, tüm kıl dönmelerinde belirtilerin önemli olduğunu tedavide ise benzerlik göstermekle birlikte yerleşim yerine göre farklılıklar içerebileceğini vurguluyor.

GENETİK FAKTÖRLER ÖNEMLİ

Kıl dönmesinin, doğuştan değil sonradan olma bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, vücudun herhangi bir yerine ait olan kılın deriyi delerek içeriye girmesi sonucunda burada bir enfekte tünel oluşturduğunu ve bunun ilerleyerek o bölgede enfekte kıl kesesine dönüştüğünü ifade ediyor. Terlemenin fazla olması, hijenin az olması, kilolu olma veya kaykılarak oturma gibi faktörler kılın deriye girişini kolaylaştırarak kıl dönmesi oluşumunu artırdığını aktaran konunun uzmanları, "Genetik faktörlerde önemlidir. Anne veya babasında kıl dönmesi olan bireylerde daha fazla oranda görülmektedir. Çok fazla kıllı olan ve kıl yapısı sert olan bireylerde daha çok görülmektedir” diyor.

ENFEKSİYON YAPABİLİYOR

Öte yandan deriden içeriye giren enfekte kılların deri altındaki boyutunun hastadan hastaya değişen bir kıl kisti oluşturduğu, bu kıl kistlerindeki enfeksiyonların bazen ilerdiği, bir veya birkaç delikten dışarıya aktığı ve pis kokulu bir akıntı oluşturduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Saç sağlığı ile ilgili en çok merak edilenler
Saç sağlığı ile ilgili bilinmesi gereken ve en çok merak edilen 10 soruya konunun uzmanlarından cevap geldi.
Yanmaz tava ve ambalajlar obeziteye neden oluyor
Yemek hazırlarken kullanılan perfloroalkil içerikli maddeler, kilo aldırıyor.
FDA beyin hasarını belirleyen kan testini onayladı
FDA tarafından onaylanan travmatik beyin hasarlarını teshiş etmede kullanılması planlanan kan testleri, ilk olarak acil servislerde uygulanmaya başlanacak.
Kalbe giden damarı yırtılan kadın ameliyatla hayata döndü
Erzurum'da yüksek tansiyonlu bir kadının kalbe giden damarı yırtıldı. Anjiyo ameliyatı olan kadın hayata tutundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

232
Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

69
Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

174
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

50
CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

108
YPG 100 dolara terörist temin ediyor

YPG 100 dolara terörist temin ediyor

82
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM