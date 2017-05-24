taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.718
USD
3,5772
EURO
4,0002
ALTIN
143,89
PETR
54,1300

Kılıçdaroğlu: 14 devleti batırdık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 15'inci Türk devleti olmakla övündüğünü, ama aslında Türklerin 14 devlet batırdığını söyledi.

24.05.2017 - 03:25
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu: 14 devleti batırdık

Kılıçdaroğlu: 14 devleti batırdık

TOBB Genel Kurulu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türklerin 14 devlet batırdığını söyledi.

"DEVASA OSMANLI NİYE BATTI"

"Devasa Osmanlı niye battı? Bir toplu iğne bile üretemeyen, bilimi ve teknolojiyi reddeden Osmanlı battı. Akdeniz’i göle çeviren Osmanlı niye battı? Bunun üzerinde niye kafa yormuyoruz?

Övünürüz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti 15’inci devlet. Türklerin kurduğu 15’inci devlet. E bu ne demektir? 14’ünü batırdık demektir. 14’ünü batırdık."

TÜRK TARİHİNDE 15 DEĞİL 16 BÜYÜK DEVLET VAR

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 15 devletimizin olduğunu söyledi ancak Türk tarihinde kurulmuş 16 büyük devlet var. Hatta Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız da bunu simgeliyor. Kılıçdaroğlu'nun neden 15 Türk devleti var dediği ise anlaşılamadı.

Kılıçdaroğlu: 14 devleti batırdık VİDEO

Kılıçdaroğlu: 14 devleti batırdık

İlginizi Çekebilir
Deniz Baykal: İsim tartışmak yanlış
CHP milletvekili Deniz Baykal, 2019'da seçilecek başkan adayı için yine fikirlerini dile getirdi.
Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Türkiye'ye sığınan yabancıları görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsani Zirvesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl İstanbul'da gerçekleşen Dünya İnsani Zirvesi'nin 1. yılına ilişkin mesaj yayınladı.
Alman vekiller Türkiye ziyaretini iptal etti
Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığındaki milletvekili heyetinin Türkiye’ye yapacağı ziyaret son anda iptal edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
May: Terör tehdidi en yüksek seviyeye çıkartıldı

May: Terör tehdidi en yüksek seviyeye çıkartıldı

26
Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü

Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü

5
DEAŞ Filipinler'de saldırdı

DEAŞ Filipinler'de saldırdı

12
Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

12
Deniz Baykal: İsim tartışmak yanlış

Deniz Baykal: İsim tartışmak yanlış

6
Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi

Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi

0
Ajax takımı Manchester saldırısını unutmadı

Ajax takımı Manchester saldırısını unutmadı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM