TOBB Genel Kurulu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türklerin 14 devlet batırdığını söyledi.

"DEVASA OSMANLI NİYE BATTI"

"Devasa Osmanlı niye battı? Bir toplu iğne bile üretemeyen, bilimi ve teknolojiyi reddeden Osmanlı battı. Akdeniz’i göle çeviren Osmanlı niye battı? Bunun üzerinde niye kafa yormuyoruz?

Övünürüz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti 15’inci devlet. Türklerin kurduğu 15’inci devlet. E bu ne demektir? 14’ünü batırdık demektir. 14’ünü batırdık."

TÜRK TARİHİNDE 15 DEĞİL 16 BÜYÜK DEVLET VAR

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 15 devletimizin olduğunu söyledi ancak Türk tarihinde kurulmuş 16 büyük devlet var. Hatta Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız da bunu simgeliyor. Kılıçdaroğlu'nun neden 15 Türk devleti var dediği ise anlaşılamadı.

Kılıçdaroğlu: 14 devleti batırdık VİDEO