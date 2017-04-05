Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi hakkında tiyatro iması yaparak, yaşananların kontrollü bir darbe olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri'nin bu sözlerine sert bir şekilde tepki gösterdi.

SÖZLERİNİ YİNELEDİ

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Sözlerinin arkasında duran CHP Lideri, 15 Temmuz’un kontrollü darbe olduğu yönündeki iddiasını birkaç madde halinde sıraladı:

* Meclis’te kurulan komisyonunun darbenin ana boyutunu ortaya çıkarması iktidar tarafından engellendi. Darbenin kilit bürokratları Meclis’e gelmedi. Bu bizi kuşkulandırdı.

* FETÖ’yle ilgili ana iddianameyi hazırlayan savcı görevden alındı.

* Ana çatı iddianamesine dair önemli kuşkular var. İddianamede bazı bölümler arasında kopukluklar var. Nokta nokta gidiyor, sonra üst akıl diye bir bölüm başlıyor. Bu, darbe girişimini kapatma çabası olduğu kuşkusunu ortaya çıkardı.

* 6 Haziran tarihli FETÖ terör örgütüyle ilgili iddianame var. Orada FETÖ’nün darbe yapacağı söyleniyor. Darbe yapacak güce eriştiğine dikkat çekiliyor. Peki, bu biline biline darbe niye önlenemedi?