taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Kılıçdaroğlu: Ordumuza her zaman güvendik

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce ısrarla "Afrin'e girmeyelim." diyordu. Afrin'in merkezine girildiği bugün ise "Biz ordumuza her zaman güvendik." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu: Ordumuza her zaman güvendik

d

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adana'da yaptığı konuşmada Afrin'de sona yaklaşılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuştu.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Daha önceki konuşmalarında sürekli "Afrin'e girmeyelim." diyen, başarıların üst üste gelmesiyle ağız değiştiren CHP lideri, Afrin'in merkezine girilen bugün, kürsüye çıktı ve "Biz Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ OLUYOR"

Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ziyaretinde ise Kılıçdaroğlu, "Şimdi Afrin'de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Eminim bütün annelerin yüreği pıt pıt atıyordur 'Oğlum inşallah sağlık içerisinde mücadeleyi yapar, bayrağı diker ve evine huzur içerisinde döner' diye. Hepimizin ortak arzusu bu. Ama gidiyorsunuz, bir mücadele yapıyorsunuz ve şehitlerimiz oluyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Bütün şehitlerimizi anmak, onları minnet ve rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir." diye konuştu.

Kılçıdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"BAYRAĞIMIZA VE İSTİKLAL MARŞI'MIZA KİMSE SÖZ EDEMEZ"

"Gaziler arasında ayrım yapmayın. Parlamentoya bu kararı sunduk. Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir. Adana Bayırı'nda 800'e yakın Adanalı şehit var. O nedenle onları saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu günün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleri ile bir arada olduk. Bir şehit babası, 15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar dedi. Biz parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Şehitler bizim şehidimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin üzerine titriyoruz, bayrağımızın üzerine titriyoruz, İstiklal Marşımızın üzerine de titriyoruz. İstiklal Marşı'na hiç kimse söz edemez.

"SEN DE Mİ AYNI DÜŞÜNÜYORSUN"

Biz babalarımız, dedelerimiz milli kurtuluş savaşını verip düşmanı denize dökerken bir deli çıkıp diyor ki, keşke Yunanistan galip gelseydi. Bunu söyleyen bir deli. Ve bu kişiye bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat ziyarete gidiyor. Sormak istiyorum, "sen de mi aynı düşünüyorsun?" diye.

"İSTANBUL, ADANA, MERSİN, BURSA'YI ALACAĞIZ"

İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim olacak. Ayrım yapmak bizim kitabımızda inancımızda yoktur. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar. Biz toplumu birleştireceğiz. Toplum çok gerildi.

"BÜTÜN TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERİLMELİ"

Taşeron işçileri sonuna kadar savundum. Sınav hakkı gelecemiş. Onlar alın teriyle kazanıyor. Bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım.

"BELEDİYE BAŞKANLARI AHLAK ABİDESİ OLMALI"

Sizin ödediğiniz vergilerle hizmet yapılıyor. Belediye başkanları ahlak abidesi olacak. Her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Halka hizmet edecek."

Kılıçdaroğlu: Ordumuza her zaman güvendik

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de Mithat Binbaşı'nın intikamı alındı
Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ele geçirilen Afrin'de Mehmetçik Mithat Binbaşı'yı unutmadı. "İntikamını aldık." diye seslendi.
TSK'nın Afrin başarısı
Amerika, terör örgütü DEAŞ'ı Rakka'dan temizlemek için bölgede taş üstünde taş bırakmazken, TSK hiçbir sivilin canına ve malına zarar vermeden Afrin'e girdi.
Ruslar eksi 7 derecede oy verdi
Ruslar kara, kışa ve soğuğa aldırış etmeden ilginç bir şekilde oy vermeye gitti.
A Haber Zeytin Dalı Harekatı'nı adım adım takip etti
Yaşanan tüm gelişmeler, ilk görüntüler A Haber ile okuyucuya ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

65
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

149
Afrin'e Türk bayrağı dikildi

Afrin'e Türk bayrağı dikildi

368
Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

42
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

48
TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması

103
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM