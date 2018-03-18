Kılıçdaroğlu: Ordumuza her zaman güvendik

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adana'da yaptığı konuşmada Afrin'de sona yaklaşılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuştu.

AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Daha önceki konuşmalarında sürekli "Afrin'e girmeyelim." diyen, başarıların üst üste gelmesiyle ağız değiştiren CHP lideri, Afrin'in merkezine girilen bugün, kürsüye çıktı ve "Biz Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ OLUYOR"

Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ziyaretinde ise Kılıçdaroğlu, "Şimdi Afrin'de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Eminim bütün annelerin yüreği pıt pıt atıyordur 'Oğlum inşallah sağlık içerisinde mücadeleyi yapar, bayrağı diker ve evine huzur içerisinde döner' diye. Hepimizin ortak arzusu bu. Ama gidiyorsunuz, bir mücadele yapıyorsunuz ve şehitlerimiz oluyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Bütün şehitlerimizi anmak, onları minnet ve rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir." diye konuştu.

Kılçıdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"BAYRAĞIMIZA VE İSTİKLAL MARŞI'MIZA KİMSE SÖZ EDEMEZ"

"Gaziler arasında ayrım yapmayın. Parlamentoya bu kararı sunduk. Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir. Adana Bayırı'nda 800'e yakın Adanalı şehit var. O nedenle onları saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu günün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleri ile bir arada olduk. Bir şehit babası, 15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar dedi. Biz parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Şehitler bizim şehidimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin üzerine titriyoruz, bayrağımızın üzerine titriyoruz, İstiklal Marşımızın üzerine de titriyoruz. İstiklal Marşı'na hiç kimse söz edemez.

"SEN DE Mİ AYNI DÜŞÜNÜYORSUN"

Biz babalarımız, dedelerimiz milli kurtuluş savaşını verip düşmanı denize dökerken bir deli çıkıp diyor ki, keşke Yunanistan galip gelseydi. Bunu söyleyen bir deli. Ve bu kişiye bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat ziyarete gidiyor. Sormak istiyorum, "sen de mi aynı düşünüyorsun?" diye.

"İSTANBUL, ADANA, MERSİN, BURSA'YI ALACAĞIZ"

İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim olacak. Ayrım yapmak bizim kitabımızda inancımızda yoktur. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar. Biz toplumu birleştireceğiz. Toplum çok gerildi.

"BÜTÜN TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERİLMELİ"

Taşeron işçileri sonuna kadar savundum. Sınav hakkı gelecemiş. Onlar alın teriyle kazanıyor. Bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım.

"BELEDİYE BAŞKANLARI AHLAK ABİDESİ OLMALI"

Sizin ödediğiniz vergilerle hizmet yapılıyor. Belediye başkanları ahlak abidesi olacak. Her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Halka hizmet edecek."