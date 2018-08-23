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Kılıçdaroğlu ailesinde düğün hazırlığı

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle dünyaevine girecek. Düğüne Muharrem İnce de davetli.

AA | 23.08.2018 - 15:04..
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Güney Kore'de "Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı.

ASKERLİĞİNİ YAPTI

Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı.

1 EYLÜL'DE DÜĞÜN VAR

Mart ayında terhis olan Kerem Kılıçdaroğlu, düğün hazırlıklarına başladı. 
Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı. 
Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan çiftin düğünü, 1 Eylül Cumartesi günü Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılacak.

DAVETİYE BASTIRILDI

Düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu ailesinde düğün hazırlığı

ODTÜ'DE DERS VERİYOR

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

NİKAHI ALPER TAŞDELEN KIYACAK

Düğünde genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor. Nikah şahitleri henüz netleşmeyen düğüne çiftin akrabalarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ailesinde düğün hazırlığı

Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Düğünün davetlileri arasında, Ankara'da ikamet eden eski parlamenterler de bulunuyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de davetliler arasında olduğu öğrenildi.

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