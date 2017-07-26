Kılıçdaroğlu Akşener’in kuracağı partiyi destekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun da Yayın Kurulu'nda yer aldığı 'Nasıl Dergi'ye röportaj verdi.

Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmaları ile ilgili soruları da yanıtlayan CHP lideri, yeni partinin Başkanlık sistemini savunanların oylarını toplayacağı için Türkiye'ye yararlı olacağını belirtti.

"TÜRKİYE KAZANÇLI ÇIKAR"

Kılıçdaroğlu, "Şöyle düşünmek lazım; demokratik parlamenter sistemi savunan ve bu bağlamda oy alacak bir siyasi yapılanma Türkiye’nin geleceği açısından iyi bir yapılanmadır. Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım’a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar.

"KURULUŞ AMAÇLARINI GÖRMEK LAZIM"

Başkanlık modelini Türkiye bağlamında düşünmek lazım. Milletvekilliği bağlamında Meral Hanım ayrı bir siyasi yapılanmaya gider ve parti kurarsa bunu bugünden yorumlamak çok doğru değil. Çünkü nasıl bir kadroyla kurulacak, kuruluş amaçları ne? Bunun görülmesi lazım." yanıtını verdi.

"HAYIRCI MHP'LİLER İLE HDP'LİLER ORTAK PAYDADA BULUŞTU"

Hayır cephesinde MHP ve HDP iç çelişkisine ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Ortak payda bulundu aslında, demokrasi bağlamında bulundu. Parlamenter demokratik sistem konusunda bulundu. Ortak paydayı büyütebilir miyiz? Daha fazla unsurları katabilir miyiz? Bunu zaman gösterecek.

"HAYIR'DA BULUŞTULAR"

HDP ve MHP’nin farklı uçlarda olduğunu biliyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi MHP’nin önemli bir kanadıyla HDP, Hayır oyu kullanma konusunda buluştular. Ama bu buluşma onların aynı parti olacakları, aynı düşünceleri savunacakları anlamına gelmemeli. Bu da çok hayalci bir tavır olur.

"ÖZGÜR ORTAMI YARATABİLİRSEK..."

Bence demokrasi konusunda insanları bir araya getirebiliyorsak, farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği, farklı düşünceler dolayısıyla insanların baskı altına alınmadığı, medya özgürlüğünün olduğu bir ortamı yaratabilirsek…

Bu ortamda herkes kendi siyasal düşüncesini aktarma, propagandasını yapma konusunda daha özgür bir ortam bulacak. Bizim de amacımız zaten bunu yaratmak. Parlamento içinde olabileceği gibi parlamento dışında da bu özgür ortamın olması lazım."