Kılıçdaroğlu: Anadolu erenleri Müslümanlığın yayılmasına öncülük etmişlerdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Çilehane mevkisindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 54'üncü Ulusal, 28'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yaptığı konuşmada, birliğe, beraber olmaya, kardeşliğe, huzura ihtiyaçları olduğunu belirterek, törendeki konuşmasında bunu dillendirdiği için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Hacı Bektaş Veli'nin Horasan ocağının ahlak ve adalet geleneğinin Anadolu'da sürmesine hizmet eden büyük bir düşünür, Anadolu ereni olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu Müslümanlığının sağlam, ahlaki ve felsefi temellerini oluşturan insan sevgisi, tolerans ve çoğulculuk gibi kavramların kalıcılaşmasına önemli katkılar yaptığına dikkati çekti.

Hacı Bektaş ocağının aynı zamanda bir aydınlanma ve eğitim ocağı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hacı Bektaş ocağında yetişen erenler, Anadolu'nun dört bir yanına dağılmakla kalmamış, Balkanlara, Arap ülkelerine giderek Hacı Bektaş Veli'nin düşünce ve felsefesini anlatmışlardır. Hacı Bektaş Veli ve onun düşüncelerini yayan Anadolu erenleri, Balkanlar'da Müslümanlığın yayılmasına da öncülük etmişlerdir. Bu Anadolu bilgesinin kapsayıcı ve insancıl felsefesi Osmanlı ordu yapılanmasında da belirleyici olmuştur. Hacı Bektaş, Osmanlı Devleti'nin askeri gücü olan yeniçeri ocağının piridir, piri sayılmıştır."

Kemal Kılıçdaroğlu, dini kurallara bağlılığı, manevi gücü, ehlibeyt sevgisi, engin zekası ve sarsılmaz inancıyla Hacı Bektaş Veli'nin kitleleri etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Hacı Bektaş Veli'nin "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.' diyerek temizlik, dürüstlük, çalışma ve helal kazanç konusunda tavsiyelerde bulunurken yıkıcılığa, zulme, sömürüye ve tembelliğe karşı da tavrını ortaya koyduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş Veli, 'ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk, eğer konuşacaksan hikmet ile konuş ve oturacağın zaman saygı ile otur.' sözleri ile saygın ve derin Anadolu kültürünün özünü oluşturmuştur. Hacı Bektaş Veli, Baba İlyas gibi, Mevlana gibi, Ahi Evran gibi, Yunus Emre gibi, Taptuk Emre gibi, Kul Himmet gibi Anadolu'nun aydınlanmasının öncüleriyle birlikte çağdaş Türkiye'nin uygarlık birikimine de her zaman katkıda bulunmuş ve her zaman anılmayı hak etmiştir. Bizler bu topraklarda onu anmayı her daim bir görev kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.