Kılıçdaroğlu Bahçeli'yle görüşmesi hakkında detay vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, programda gündemdeki konular hakkında konuştu.

"BİR SORUN VAR DEMEKTİR"

Anayasa değişikliği hakkında; "Bu kadar temel bir değişiklik bu kadar kavgayla geçiyorsa; bunun alt tarafında derin bir sorun var demektir." diyen Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın "Sayın Bahçeli bu kavga ve gerilimin referandum döneminde halka da yansıyacağını söylemişti." cümlesine "Yansıyacaktır mutlaka. Siz parlementer demokratik sistemden neden vazgeçiyorsunuz? Hangi gerekçeyle vazgeçiyorsunuz?" diye karşılık verdi.

"GÖRÜŞME DETAYLARINI ANLATAMAM"

"Siz bu kaygılarınızı dile getirince Sayın Bahçeli ne dedi?" sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu; "İzin verirseniz o kısımlara girmek istemem. Çünkü başbaşa bir görüşmeydi. Sizin bu sorunuz önemli bir soru ama bu sorunun muhattabı izin verirseniz ben olmayayım. Sayın Bahçeli olsun. Özel bir görüşmenin dışarıya yansıtılmasını doğru bulmuyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu: Görüşmenin detaylarını aktaramam VİDEO

Kılıçdaroğlu; "Bahçeli anayasa paketini savundu mu?" sorusunu da "Bahçeli geçmişte farklı düşünüyordu. Bu değişikliğin bir sebebi olmalı onu anlamak istiyoruz. Sayın Bahçeli bir söz vermiş. Bunun arkasında duruyor. Ben de illa görüşünü değiştir demedim. Takdir Bahçeli'ye aittir." diye yanıtladı.