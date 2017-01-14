Kılıçdaroğlu, Başbakan ile tesadüfen çay içtiğini söyledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup gazeteciyi Meclis’teki makamında kabul etti.

Gazeteciler, Kılıçdaroğlu'na Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için TBMM'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi sordu. Programlı bir görüşme olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TAMAMEN TESADÜF"

"Kuliste çay içme olayı tamamen tesadüf. Muhalefet kulisine gelmiş, bizim de insani olarak 'hoş geldin' dememiz kadar doğal bir şey yok. Bunu programlamadık. Orada da teklifi geri çekmesinin doğru olacağını kendisine ifade ettim"