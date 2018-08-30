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Kılıçdaroğlu: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

Dün Parti Meclisi'ni toplayan Kılıçdaroğlu kendisine farklı görüşler sunan partilileri tersledi.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 07:40..
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Kılıçdaroğlu: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinin üzerinde 2 aydan fazla bir süre geçtikten sonra seçim değerlendirmesi yapmak üzere nihayet dün toplandı.

Toplantıda sert tartışmalar yaşandı. 24 Haziran seçimlerinin dışında en çok konuşulan konu yerel seçimlere hazırlık oldu.

"MEVCUT DURUMDAN KİMSE MEMNUN DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşan yerel seçimlere ilişkin “Mevcut durumdan kimse memnun değil. Çok güçlü hazırlanmamız lazım” dediği ifade edildi.

"DOĞRUDAN AK PARTİ'YE OY VERSİNLER"

Hürriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, “küskünlerin” seçimi boykot edeceğine yönelik tartışmalara, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

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