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Kılıçdaroğlu: Bu anayasa İslam'a aykırı

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında, anayasa değişikliğinin İslam'a aykırı olduğunu söyledi.

24.01.2017 - 22:50
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Kılıçdaroğlu: Bu anayasa İslam'a aykırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğini eleştirirken ilginç bir çıkışta bulundu.

"İSLAM'DA İSTİŞARE VARDIR"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin İslam dinine aykırı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu "Bu inanç açısından da doğru değil, demokratik açıkdan da doğru değil. İslamiyet'te istişare vardır. Burada öyle bir şey yok. Her şeye tek başına karar verecek" dedi.

Altaylı'nın "ama bakanlar kurulu olacak" itirazı karşısında iddiasını destekleyemeyen Kılıçdaroğlu, tekrar "tek başına karar verecek" ifadesini kullandı.

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