Kılıçdaroğlu Bursa'da

Referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yeni Anayasa ile çift başlılık olur. Yeni model geçerse il başkanı da cumhurbaşkanını temsil edecek. Yapılan değişikliğin nasıl sonuçlar doğurduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Yeni Anayasa değişikliğinde çift başlılık olur. Sadece tepede değil aşağıda da olur. Bir başka yetki Meclis'i fesih yetkisi... Diyorlar ki böyle bir şey yok. Ama var. Bugünkü Anayasa'da da var. Yeni sistemde başkan hiçbir gerekçe göstermeden 3. yılın sonunda Meclis'i feshedebilir. 1924 yılında Atatürk de olsa Meclis'i fesip yetkisi verilmedi. Fesih yetkisi ile üçüncü kez seçilme ihtimali gelecek. Asıl amaç bu. Milletin aklı ile alay etmek doğru mu?

KANUN YAPMA YETKİSİNİN BİR KISMI MECLİS'İN ELİNDEN ALINIYOR

Kanun yapma yetkisinin bir kısmı Meclis'in elinden alınıyor. Bir başkan çıkar kararname ile muhtarlıkları kapatabilir. Bu yetkiyi verceksiniz. Bu yetkiyi verelim derseniz gidip evet oyu kullanırsınız. Benim hakkımı niye bir kişi kalksın elimden alsın da diyebilirsniz... Demokrasiden yana mı tavır alacağız tem adam rejiminden mi yana tavır alacağız? Tercih sizin.

BAKANLARIN MECLİS İLE ARASINA DUVAR ÖRÜLÜYOR

Afganistan'da bile başkanın seçimle gelen iki yardımcısı var. Bizde sadece başkan seçimle geliyor, yardımcıların sayısı belli değil. Niye belli değil. Niye bir kişinin keyfine bırakılıyor. Başkan seçildiği partinin bütün il başkanlarını başkan yardımcısı omuruk tayin edebilir. Hiçbir engel yok. Devletin yapısını ve işleyişini Meclis belirler. Şimdi ise bir kişi belirleyecek diyorlar. Bir kişiye bu kadar yetki verilir mi? Yeni modelde bakanlarda milletvekili olmayacak. Bakanların Meclis ile arasına duvar örülüyor.

"ASIL AMAÇ BU"

Önümüze gelen anayasa değişikliğine göre, başkan iki dönem seçilebiliyor. Üçüncü dönem seçilemiyor. İkinci dönemin sonunda Meclis'i feshedebilir. Kendisi de seçime gider. Böylece ne olacak? 5 yıllık süreyi doldurmadığı için üçüncü dönem de seçilme ihtimali olacak. Asıl amaç bu. Özür dilerim ama milletin aklıyla alay etmek doğru mudur? Bunun partilerle bir ilgisi var mı? Hayır. Memleketle demokrasimizle ilgisi var. Bu bir demokrasi, memleket meselesi"

