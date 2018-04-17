Kılıçdaroğlu tapusuz evlere tapu sözü verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi vatandaşların oylarını alabilmek için tapu sözleri vermeye başladı.

KAÇAK YAPILARA TAPU SÖZÜ

CHP'li Kartal Belediyesinin kaçak denilen evlere tapu dağıttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Pendik Belediyesinin CHP'ye kazandırılması durumunda buradaki tapuları da dağıtacaklarını söyledi.

50 yıldır aynı yerde oturan vatandaşlar için tapunun "hak" olduğunu belirten CHP Lideri, İstanbul'un genelinde de tapu dağıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN"

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul’u bize verin bütün tapuları size vereceğim. Evet tapusuz yerlere tapu dağıtacağım elli yıldır orada oturuyorsa ananızın ak sütü gibi helal olsun. 50 yıldır orada oturuyor. Diyorlar ki buradan çık kardeşim. 30-40 km İstanbul’un varoşlarına gidin. Yapacağız arkadaşlar, alacağımız Pendik Belediye başkanı da aynı şeyi yapacak. Vatandaşın evine neden kaçak demeye başladın?" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan tapusuz evlere tapu sözü VİDEO