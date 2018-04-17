taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.968
USD
4,1046
EURO
5,0813
ALTIN
177,25
PETR
71,4800

Kılıçdaroğlu tapusuz evlere tapu sözü verdi

Girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, aynı sonuçları görmemek için kaçak yapılara tapu dağıtmayı göze aldı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 14:01..
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu tapusuz evlere tapu sözü verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi vatandaşların oylarını alabilmek için tapu sözleri vermeye başladı.

KAÇAK YAPILARA TAPU SÖZÜ

CHP'li Kartal Belediyesinin kaçak denilen evlere tapu dağıttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Pendik Belediyesinin CHP'ye kazandırılması durumunda buradaki tapuları da dağıtacaklarını söyledi.

50 yıldır aynı yerde oturan vatandaşlar için tapunun "hak" olduğunu belirten CHP Lideri, İstanbul'un genelinde de tapu dağıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu tapusuz evlere tapu sözü verdi

"ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN"

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul’u bize verin bütün tapuları size vereceğim. Evet tapusuz yerlere tapu dağıtacağım elli yıldır orada oturuyorsa ananızın ak sütü gibi helal olsun. 50 yıldır orada oturuyor. Diyorlar ki buradan çık kardeşim. 30-40 km İstanbul’un varoşlarına gidin. Yapacağız arkadaşlar, alacağımız Pendik Belediye başkanı da aynı şeyi yapacak. Vatandaşın evine neden kaçak demeye başladın?" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan tapusuz evlere tapu sözü VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'ye yatırım yapılmaz
Türkiye'de baskı ortamının hakim olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırımcının ülkeden kaçtığını söyledi.
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların da bir binasının ve bütçesinin olması gerektiğini savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Suriye görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkelerin Suriye'de rejime yönelik operasyonu sonrası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Bahçeli'den Aliyev'e tebrik mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

192
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

33
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

101
Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

215
Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

103
Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

113
Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM