Kılıçdaroğlu CHP üzerindeki kötü algıyı kırmakta kararlı

Bugün 10 Kasım.. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 79. yılı. Türkiye, düzenlenen törenlerle Atatürk'ü anıyor.

Mustafa Kemal'in kurduğu parti olan CHP ise, hakkında oluşan kötü algıyı kırma konusunda büyük bir çaba içerisine girdi.

"BİZİ ŞİKAYET EDER, KÖTÜLER"

CHP'lilerin yurt dışı temaslarında yaptığı konuşmalar nedeniyle oluşan bu kötü algıya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yurt dışına gidince “Bizi şikâyet eder, kötüler” diye bir ruh hali içindeler." dedi.

CHP Lideri, bu kötü algının kırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"POPÜLİST POLİTİKALARDAN KAYNAKLANIYOR"

Kılıçdaroğlu, "CHP yurt dışına gidince veya genel başkan yurt dışına gidince “Bizi şikâyet eder, kötüler” diye bir ruh hali içindeler. Oysa bu, Dünya Demokrasi Forumu toplantısı. Konu Türkiye değil; demokrasi. Demokrasi sorunu sadece ülkemizde yok. Konu popülizm idi ve popülizm deyince Türkiye doğal olarak akla geliyor. Bu da iktidarın izlediği popülist politikalardan kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.