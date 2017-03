Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi savunduğumuz için hayır çıkacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Number One TV, Number One Türk TV, Number One FM ve Number One Türk FM canlı yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarının iyi gittiğini ve 16 Nisan'da sandıktan "hayır" çıkacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye'de herkesin demokrasiyi sevdiğini ve demokrasinin güzelliklerini bildiğini, bunun için hayır çıkacağına inandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"HAYIR ÇIKACAĞINDAN EMİNİM"

"Demokrasiden vazgeçip otoriter tek adam yönetimini kabul etmek doğru değil. Neden demokrasiden vazgeçelim, neden bütün geleceğimizi, tek bir kişinin iradesine bağlamış olalım? Dolayısıyla demokrasiyi savunduğumuz için 'hayır' çıkacağı konusu çok açık. Referandumla, anayasa değişikliğini oylayacağız. Bu anayasa değişikliği olsun mu olmasın mı? Demokrasiden vaz mı geçelim yoksa demokrasiyi sonuna kadar savunalım mı? İşin özü budur."

"İsterseniz koalisyon dönemlerine bakalım, isterseniz tek parti dönemine bakalım. Türkiye'nin koalisyonlar döneminde, büyüme hızı bu kadar düşmemiştir, hiçbir zaman. Şimdi tek başlarınalar. Büyüme hızı nerede? Düşüyor. Dolar, aldı başını gidiyor. Türkiye, bütün komşularıyla kavgalı. İşsizlik patladı, herkes işsiz. Binlerce gencimiz, milyonlarca gencimiz işsiz. Bunun sebebi ne? Cebimiz iş istiyorum, kağıtlarıyla doluyor nereye gidersek. Bunun sorumlusu ne? Çok partili hayat mı?"

"Bütün, o komşularla kavgalıyız. Eğer siz parlamentoyu devre dışı bırakır kendi istediğiniz gibi karar alırsanız, siz parlamentonun ortak aklına itibar etmez, 'En iyisini ben düşünüyorum' diye yola çıkarsanız, Türkiye'yi bu hale sokarsınız"

"BANA GÖRE ERKEN SEÇİME GEREK YOK"

"Bana sorarsanız; bana göre, evet bir erken seçime gerek yok. Erken seçim de büyük bir ihtimalle olmayacaktır. Bunun nedeni ise tek başına kurulmuş hükümetlerdir."