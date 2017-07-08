taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Kılıçdaroğlu: Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününe başlamadan önce basın açıklaması yaptı.

08.07.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, 24 günlük sürede kendilerinin yanında olan, kendilerini eleştiren herkese teşekkür ettiğini açıkladı.

"MİTİNG ALANINA TEK BAŞIMA YÜRÜYECEĞİM"

Yarın Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "İsteyen miting alanına gelebilir ama yalnız yürüyeceğim" dedi.

PARTİ SİMGESİ OLMAYACAK

CHP lideri bir başka uyarıyı da yarınki mitingde kullanılacak simgeler hakkında yaptı. Kılıçdaroğlu, miting alanına sadece adalet yazılı pankartların, Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin sokulacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin simgesi olan 6 oklu flamanın da kullanılmayacağını belirtti. CHP lideri aksi türlü davranışların provakasyon amaçlı olarak görüleceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
AK Parti ve MHP'nin anlaştığı iç tüzük TBMM Başkanlığı'nda
AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişiklik teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Ümit Özdağ yeni partinin genel başkanını açıkladı
Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, kurulacak yeni partinin genel başkanının Meral Akşener olduğunu duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 9-10 Temmuz tarihlerinde İstanbul'a gelerek üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.
Mehmet Şimşek: FETÖ'ye karşı ilk desteği İngiltere verdi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıklarını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

163
Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

12
Diego Costa Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Diego Costa Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

16
Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

Tahmazoğlu bir günde 107 nikah kıydı

30
Kanada Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi

Kanada Guantanamo'da tutulan vatandaşından özür diledi

10
ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı

11
Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğini yorumladı

Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'in gelinliğini yorumladı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM