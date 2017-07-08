Kılıçdaroğlu: Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim

Kemal Kılıçdaroğlu, 24 günlük sürede kendilerinin yanında olan, kendilerini eleştiren herkese teşekkür ettiğini açıkladı.

"MİTİNG ALANINA TEK BAŞIMA YÜRÜYECEĞİM"

Yarın Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "İsteyen miting alanına gelebilir ama yalnız yürüyeceğim" dedi.

PARTİ SİMGESİ OLMAYACAK

CHP lideri bir başka uyarıyı da yarınki mitingde kullanılacak simgeler hakkında yaptı. Kılıçdaroğlu, miting alanına sadece adalet yazılı pankartların, Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin sokulacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin simgesi olan 6 oklu flamanın da kullanılmayacağını belirtti. CHP lideri aksi türlü davranışların provakasyon amaçlı olarak görüleceğini ifade etti.