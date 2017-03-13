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Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı güldürdü

Kılıçdaroğlu'nun BM'yle ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü.

13.03.2017 - 22:10
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Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de katıldığı programda ülke gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI GÜLDÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'nun BM ile ilgili açıklamalarının yayına verilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap VİDEO

BM'NİN ADRESİNİ BİLMİYOR

Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de konuştuğun gibi BM'de rahat konuşamassın sözlerine' Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek, "Kılıçdaroğlu BM'nin adresini bilmiyor. Adresini öğrendiği zaman orada nasıl konuşacağını öğreneceğini düşünüyorum." dedi.

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