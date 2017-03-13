Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de katıldığı programda ülke gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI GÜLDÜRDÜ
Kılıçdaroğlu'nun BM ile ilgili açıklamalarının yayına verilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap VİDEO
BM'NİN ADRESİNİ BİLMİYOR
Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de konuştuğun gibi BM'de rahat konuşamassın sözlerine' Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek, "Kılıçdaroğlu BM'nin adresini bilmiyor. Adresini öğrendiği zaman orada nasıl konuşacağını öğreneceğini düşünüyorum." dedi.