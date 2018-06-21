taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.552
USD
4,7418
EURO
5,4985
ALTIN
193,58
PETR
74,2800

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Son yıllarda HDP'yi destekleyen CHP seçmenine seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanacakların partilerine geri dönüş yapmasını istedi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 02:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Daha fazla oya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, seçimlere 3 gün kala HDP yerine kendilerinin desteklenmesini söyledi.

Kılıçdaroğlu: HDP'ye yerine CHP'ye oy verin VİDEO

"BİZE OY VERİN"

Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın "CHP seçmenlerinin oyu, parlamento içine sokmak için HDP'ye kayabilir. Bu da CHP'nin oyunun düşmesi demek. Böyle bir tehlike görüyor musunuz?" sorusuna net bir cevap verdi.

Güçlü bir CHP'nin Türkiye'nin teminatı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok sayıda vatandaşın oy vermesi, bizim en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

11
Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye köprü yanıtı

Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye köprü yanıtı

18
AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

0
Rusların güneş enerjili yarış arabası testi geçti

Rusların güneş enerjili yarış arabası testi geçti

3
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

2
Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

10
Boyner

Boyner

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM