Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Daha fazla oya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, seçimlere 3 gün kala HDP yerine kendilerinin desteklenmesini söyledi.

Kılıçdaroğlu: HDP'ye yerine CHP'ye oy verin VİDEO



"BİZE OY VERİN"

Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın "CHP seçmenlerinin oyu, parlamento içine sokmak için HDP'ye kayabilir. Bu da CHP'nin oyunun düşmesi demek. Böyle bir tehlike görüyor musunuz?" sorusuna net bir cevap verdi.

Güçlü bir CHP'nin Türkiye'nin teminatı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok sayıda vatandaşın oy vermesi, bizim en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştu.