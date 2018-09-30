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Kılıçdaroğlu HDP'yle ittifak yapmak için nabız yokluyor

HDP'yi Meclise sokan CHP, şimdi de yerel seçimlerde ittifak yapmak için hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 22:11..
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Kılıçdaroğlu HDP'yle ittifak yapmak için nabız yokluyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerel seçimlerde ittifak yapmak için HDP ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

YİNE AYNI ÇAĞRI: HDP'YE OY VERİN

Partinin  Abant kampında konuşan Özkoç, Meral Akşener ve HDP ile görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Parti tabanına seslenen Grup Başkanvekili, "Muhalefette güçlü olan hangi siyasi partiyse, o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu HDP'yle ittifak yapmak için nabız yokluyor


İSTANBUL İÇİN ANLAŞMA YAPACAKLAR

Yerelde ittifak için CHP ile HDP arasında ise özellikle İstanbul konusunda bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor.

Özkoç, "Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU GÖREV PAYLAŞIMI BİLE YAPTI

CNN TÜRK'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun da kampta milletvekillerine "İllerinizde İYİ Parti ile konuşun. Bize destek verirlerse memnun oluruz. Belediye başkanı bizden olur, başkan yardımcısı İYİ Parti'den olur" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu HDP'yle ittifak yapmak için nabız yokluyor

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