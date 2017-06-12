Kılıçdaroğlu iftarda Ümit Özdağ ile bir araya geldi

Ankara'daki yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl ile Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ, iftar yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÖZDAĞ: KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME OLDU

Referandum sürecini ve referandum sonrası gelişmeleri Kılıçdaroğlu'yla birlikte değerlendirdiklerini belirten Özdağ, "Bu akşam CHP Sayın Genel Başkanı'nın davetiyle buradayız. Referandum sürecini ve referandumdan sonra gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdik. Kapsamlı bir değerlendirme oldu. Ben kendisine ve CHP'ye bu davetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİYE OLAN İHTİYACI BİRLİKTE VURGULADIK

Görüşmelerinin bundan sonra da devam etmesini dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Hocam, gayet güzel özetledi; ama küçük bir ayrıntı vereyim. Tarihten de söz ettik. Geçmişten de söz ettik. Tarihin derinliklerine sağ olsun, hocalar sayesinde değindik. Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir; ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder"











