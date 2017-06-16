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Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyada mizah konusu oldu.

16.06.2017 - 00:57
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Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, Ankara'dan İstanbul'a elinde 'adalet' yazılı pankart ile yürüyüş başlattı. Kimileri yürüyüşe destek verip kimileri de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sosyal medyada mizah konusu oldu VİDEO

'KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜ TEMSİLİ'

Ancak bir de durumu mizah konusu yaparak eğlenenler var. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında en çok beğenilenlerden biri usta oyuncu Şener Şen'in Hababam Sınıfı filminde arkasına bando takımını aldıktan bir süre sonra tek başına yürümesi var. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yürüyüşü temsili olarak bu sahneye benzettiler.

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Bir diğer videoda ise Kılıçdaoğlu'nun asansöre bindikten sonra asansörün geriye gitmesine rağmen aşağı inmeye çalışması görüntüleri yer alıyor. Bunu da Kılıçdaoğlu'nun yürüyüşünün temsili hali olarak mizah konusu yapanlar oldu.

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Ayrıca, CHP Lideri'nin elinde 'adalet' yazan pankartla yürümesi de fotoşoplanarak mizah konusu yapıldı.

İşte o fotoğraflardan birkaçı:

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

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