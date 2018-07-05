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Kılıçdaroğlu-İnce krizi Yalova Belediyesi'ne sıçradı

Yalova'da Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli disipline sevk edildi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 13:25..
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Kılıçdaroğlu-İnce krizi Yalova Belediyesi'ne sıçradı

Yalova Belediye Meclisi CHP grubu, seçimin ardından grup toplantılarını belediyede yapıyordu.

2.5 YILDIR İL BİNASINDA YAPMAYA BAŞLADI

Ancak CHP Yalova İl Teşkilatı aldığı kararla bu toplantıları son 2.5 yıldır CHP İl Binasında yapmaya başladı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli o günden bu yana toplantılara katılmadı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

CHP Grubu imarla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıları ise belediyede yapmayı sürdürdü. Salman, Güleç ve Ürekli, belediyedeki imar konularının görüşüldüğü toplantılara ise katıldı. Ancak CHP Teşkilatı bunu yeterli bulmayarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli’yi CHP İl Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ise, "Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için partiye götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediyedeki toplantılara katıldım" dediği öğrenildi.

CHP Yalova İl Teşkilatının disiplin kurulunda ne gibi bir karar alacağı, Salman, Güleç ve Ürekli’i hakkında alınan bu kararı MKYK’ya sevk edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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