Kılıçdaroğlu İstanbul'daki törene katılmayacak

CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, MHP'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak ilçe belediye başkanı MHP'li Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin 'yarınki havaalanı açılışına katılacak mısınız? Akşamki resepsiyona katılacak mısınız?' şeklindeki soru üzerine, "Şimdi burada, şöyle söyleyeyim yani. Elbette ki törenlere katılacağız" dedi.

"CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİ"

Soruyu soran gazetecinin, havaalanı açılışına katılıp katılmayacağını söylemesi üzerine de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Hayır, hayır. Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız."