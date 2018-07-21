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Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun olağanüstü kurultay ile ilgili sorduğu soruya, "İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil." şeklinde yanıt verdi.

DHA | 21.07.2018 - 13:29..
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Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun "Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi


"BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE"

"Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım.

Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi VİDEO

Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi


Milletvekili hapiste. Hangi gerekçe ile hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz.  Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor.  Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Yurt dışına kaçacak deniliyor. Oysa dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurt dışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz.

"GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELECEĞİM"

Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım. Genel yayın yönetmenleri ile bir araya geleceğim. Bu konuları belki orada biraz daha ayrıntılı oturur düşünür ve düşüncelerimi aktarırırım." şeklinde devap verdi.

Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi

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