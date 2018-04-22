1 Bu bahar burcunuzu neler bekliyor Bu bahar astrolojide de yeni bir döngü başlıyor. İşte aşktan, ilişkilere; evinizden, kariyere; görünümünüzden, tarzınıza burcunuzun bahar yorumları.

2 Ordu’da itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Ordu’nun Korgan ilçesinde bir yangına takviye için giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

3 Değişiklik isteyenler için en havalı saç kesimleri Bu yıl denemeyi sevenler için birçok alternatif mevcut.

4 Yaz düğünü düşünenler için kurtarıcı öneriler İşte gelinlik- damatlık seçimi, konuk listesi, mekan ayarlaması derken gözünüzden kaçabilecek durumlara karşı hayat kurtaran öneriler.

5 Mehmet Topal: Derbide çok çok kötü şeyler olmadı Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Mehmet Topal, "Hükmen 3-0 sayılacak kadar çok çok çok kötü şeyler olmadı" dedi.

6 Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile görüştü CHP Sözücüsü Bülent Tezcan görüşmeye ilişkin, "Planlı bir görüşme değildi, ne kadar sürdü bilmiyorum." diye konuştu