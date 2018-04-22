Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile ittifak görüşmelerine başladı.
Kamuoyu ve CHP'lilere duyurulmayan görüşmede, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adayları ele alındı.
"NE KADAR SÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"
CNN Türk'te katıldığı programda Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan görüşmeye ilişkin bilgileri olmadığını söyledi:
"Planlı bir görüşme değildi. Kamuoyuna o yüzden duyurulmadı. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun aynı anda İstanbul'da olması sonucu gerçekleşmiş bir görüşmeydi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum."